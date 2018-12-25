"أجزاء محذوفة وبوكليت".. 18 معلومة عن امتحان "أولى ثانوي"

كتبت-ياسمين محمد:

تنطلق الامتحانات التجريبية للفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، يوم الأحد الموافق 13 يناير 2019، وتستمر حتى 24 من نفس الشهر.

وقبل عقد الامتحانات في المواد الأساسية، تنظم المديريات التعليمية الامتحانات في المواد التي لا تضاف للمجموع وهي: التربية الدينية، الحاسب الآلي، والتربية الوطنية.

وتطبق وزارة التربية والتعليم، نظامًا جديدًا للتقييم بالمرحلة الثانوية، يبدأ بطلاب الصف الأول الثانوي، يتمثل في إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا على مدار المرحلة، بمعدل 4 امتحانات كل عام، وامتحانين كل فصل دراسي يحتسب للطالب الدرجة الأعلى منهما.

ونظرًا لبدء تطبيق النظام، قررت وزارة التربية والتعليم، اعتبار الصف الأول الثانوي للعام الحالي، تجريبيًا، يشترط النجاح، ولا تدخل درجاته ضمن المجموع التراكمي للمرحلة.

ويرصد مصراوي في السطور التالية، أبرز المعلومات عن امتحانات الصف الأول الثانوي هذا العام، بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم:

- درجات الصف الأول الثانوي لن تدخل في التقييم التراكمي للمرحلة "عام تجريبي".

- يشترط النجاح في الصف الأول الثانوي للانتقال للصف الثاني.

- يعقد امتحان في 13 يناير المقبل على منهج الفصل الدراسي الأول بهدف التدريب على الصياغة الجديدة للأسئلة ولا يترتب عليه النجاح أو الرسوب.

- يؤدي الطالب امتحانًا واحدًا في اليوم.

- يمكن للطالب دخول الامتحان بالكتاب المدرسي في المواد الأساسية: "اللغة العربية، اللغة الانجليزية، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، الكيمياء، الفيزياء، والأحياء".

- التربية الدينية، التربية الوطنية، مواد لا تضاف للمجموع، وتتولى المديريات التعليمية عقد الامتحانات الخاصة بها، قبل بدء امتحانات المواد الأساسية.

-لا يمكن للطالب دخول الامتحان بالكتاب المدرسي في المواد التي لا تضاف للمجموع: "التربية الدينية، التربية الوطنية، والحاسب الآلي".

- يعقد امتحان ثان في مارس المقبل لا يترتب عليه النجاح أو الرسوب أيضًا ويكون على المنهج الذي درسه الطلاب بالفصل الدراسي الثاني وحتى موعد الامتحان.

- في نهاية الفصل الدراسي الأول، يعقد امتحانان "ثالث ورابع" على منهج الفصل الدراسي الثاني، يحتسب أعلاهما فقط للطالب.

- أزمنة الإجابة عن الامتحانات تتراوح بين 150 دقيقة و90 دقيقة.

- امتحان الفصل الدراسي الأول ورقيًا لجميع الطلاب، والتصحيح كذلك.

- أسئلة الامتحانات تقيس مهارات الفهم ومهارات التفكير العليا وليس الحفظ والتلقين.

- الأسئلة بشكل عام من المنهج، ولكنها ليست بكتاب المدرسة بالمعنى التقليدي المعتمد على الحفظ.

- القصة المقررة بمنهج اللغة الانجليزية للاطلاع فقط، وكذلك الوحدة رقم 9.

- قصة "عنترة بن شداد" بمنهج اللغة العربية للاطلاع فقط.

- حضور الامتحانات ضرورة، وتعد كل مدرسة كشفًا بنسب حضور الطلاب.

- الأسئلة مدمجة مع كراسة الإجابة "بوكليت".

- لا تغيير في امتحانات طلاب الدمج عن الأيام الماضية.