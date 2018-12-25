"العربية": ميليشيات الحوثي تعترف بمقتل 12 قياديا بغارة للتحالف

عدن - (أ ش أ):

اعترفت ميليشيات الحوثي في اليمن بمقتل 12 من قياداتها الميدانية في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي، في مديرية صرواح بمحافظة مأرب شرقي صنعاء.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن القيادي الحوثي حزام عاصم قوله إن 12 من مسلحي الجماعة، بينهم شقيقه القيادي محمد عبدالله فرحان عاصم، قتلوا في غارة جوية لمقاتلات التحالف على دورية عسكرية كانت تقلهم.

وأضاف عاصم أن القتلى الحوثيين كانوا في مهمة الإشراف على تعزيزات لجبهة صرواح، واستدعتهم الميليشيات لهذه المهمة من جبهة نهم. منتقدًا وضعهم مجتمعين في دورية واحدة وفي خط نار.

وأكد مصدر قبلي مصرع القيادي الحوثي زايد حازب، ونزار المانعي، والمشرف صالح عبدالله عامر، والمشرف علي طواف، وعلي البهلولي، ومحمد عاصم، وهو نجل القيادي حزام عاصم، واثنين من قرية السر، و4 آخرين لم يتم التعرف عليهم، في الغارة.

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