السيسي: تخصيص 80 مليون من صندوق تحيا مصر لصالح ذوي الإعاقة

كتب - معتز حسن ومحمود مصطفي:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، لصالح صندوق ذوي الإعاقة الذي أعلنت عنه وزيرة التضامن غادة والي في وقت سابق.

وأوضح السيسي، في احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، مساء اليوم، أنه سيتم دعم الصندوق كبداية بـ 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر و20 مليونا من الأوقاف.

وقال: "نحن نتحدث عن 9 أو 10% من عدد سكان مصر من ذوي الإعاقة مما يعني أن هناك 10 مليون بيت"، ورد عليه أحد الشباب "فخامتك قدها ياريس"، فرد الرئيس "ربنا اللي قدها".