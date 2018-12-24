الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار تبدأ الأربعاء.. وانخفاض الحرارة 4 درجات

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءًا من بعد غد الأربعاء.

وأوضح عبدالعال - في توقعات حالة الطقس خلال الفترة من بعد غد الأربعاء حتى السبت المقبل- أنه من المتوقع في تلك الفترة ومع بدايات فصل الشتاء أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يومي الأربعاء والخميس المقبلين يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال ووسط سيناء تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

كما أشار إلى وجود نشاط للرياح على شمال البلاد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق وإلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

كما تشهد البلاد اعتبارًا من يوم الخميس وحتى نهاية الفترة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، ومن المتوقع أن تنحسر فرص سقوط الأمطار يومي الجمعة والسبت على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

ونصحت الهيئة المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم ..وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اعتبارًا من يوم الخميس فهي كالآتي:

السواحـــل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 18 إلى 17 درجة مئوية.

السواحـــل الشمالية الغريبة من 17 إلى 16 درجة مئوية.

محافظـات الوجه البحري والقاهرة من 17 إلى 16 درجة مئوية.

محافظـات شمال الصعيـــــــــــــــــد من 17 إلى 18 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيـــــــــــــــــد من 21 إلى 22 درجة مئوية .

محافظات جنـــــــــــــوب ســــــيناء من 22 الى 23 درجة مئوية.

وأهابت الهيئة بكل المسئولين اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، كما يمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة على الهاتف الآتي 24646721.