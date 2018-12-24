بالفيديو.. استعدادات مكثفة للقوات المسلحة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، فيديو توضيحيًا على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، لإجراءات القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لتنفيذ خطة تأمين الاحتفالات برأس السنة وعيد الميلاد المجيد بكافة محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أتمت فيه الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية استعداداتها للانتشار والمعاونة في تأمين المواطنين في محيط دور العبادة والمنشآت الحيوية وإعطاء التلقين الكامل لجميع العناصر المشاركة حول كيفية التعامل مع المواقف المختلفة التى قد تعكر صفو الاحتفالات.

وحسب بيان، للقيادة العامة للقوات المسلحة، الاثنين، استعدت عناصر من القوات الخاصة بالعديد من المجموعات القتالية لمعاونة التشكيلات التعبوية في تأمين الاحتفالات، كذلك وحدات التدخل السريع والتي تعمل كاحتياطات قريبة لدعم عناصر التأمين في التصدي للعدائيات المختلفة، كما تشارك عناصر الشرطة العسكرية عناصر الشرطة المدنية في تنظيم العديد من الدوريات المتحركة ونقاط التأمين الثابتة.