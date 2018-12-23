"السياحة" تستضيف مجموعة من الشباب اليابانيين متضرري الفيضانات

كتب- يوسف عفيفي:

تستضيف هيئة تنشيط السياحة، مجموعة من الشباب اليابانيين من متضرري الفيضانات التي اجتاحت اليابان في يوليو الماضي وتسببت في وفاة أكثر من ٢٥٠ فردًا وتهدم العديد من المنازل والمدارس، في كارثة هي الأكبر منذ فيضانات ١٩٨٣، وذلك في زيارة لمصر خلال الفترة من 23 إلى 29 ديسمبر الجاري بكل من القاهرة والأقصر وأسوان..

يأتي هذا وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرص الحكومة المصرية على مؤازرة الشعب الياباني وتنمية وتوطيد العلاقات المصرية اليابانية في المجالات كافة.

وقالت وزارة السياحة، في بيان اليوم، إنه من المقرر أن يبدأ برنامج زيارة الوفد غدًا بجولة بالمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين، ومنطقة خان الخليلي، وسيجرى تنظيم حفل ترحيبي بالوفد بحضور المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة، والسفير الياباني في جمهورية مصر العربية.

وأضافت الوزارة، أن البرنامج يتضمن أيضا، تنظيم رحلة نيلية للوفد في مدينتي الأقصر وأسوان يتم خلالها زيارة عدد من المعالم السياحية منها السد العالي والمسلة الناقصة بأسوان، ومعبد إدفو، ومعالم البر الشرقي بالأقصر "معبد الكرنك ومعبد الأقصر"، ومعالم البر الغربي بالأقصر ووادي الملوك ومعبد الدير البحري وتمثالي ممنون، وستختتم الزيارة بجولة بمنطقة الأهرامات.

يذكر أن الوفد يتكون من 27 فردًا تتراوح اعمارهم من 16-18 سنة، وقامت الوزارة بتوجيه الدعوة لممثلي الإعلام الياباني بمصر لتغطية جانب من زيارتهم إعلاميا بدولة اليابان.​