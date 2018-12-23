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الأزهر ينعى ضحايا تسونامي إندونيسيا

04:08 م الأحد 23 ديسمبر 2018
الأزهر ينعى ضحايا تسونامي إندونيسيا

الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

نعى الأزهر الشريف ضحايا تسونامي المدمر الذي ضرب، اليوم الأحد، جزيرتي جاوة وسومطرة بإندونيسيا، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا ومئات المصابين.

وتقدم الأزهر في بيان له الأحد، بخالص العزاء والمواساة لدولة إندونيسيا، رئيسًا وحكومة وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب العالم مثل هذه الكوارث.

الأزهر الشريف تسونامي إندونيسيا

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