المركز القومي لبحوث المياه يحقق 1500 مركزا متقدما فى ترتيب مراكز البحوث عالميا

كتب- أحمد مسعد :

حقق المركز القومي لبحوث المياه 1500 مركزا متقدما في ترتيب المراكز الباحثية في العالم اصحاب التخصص في الموارد المائية.

وبحسب بيان، جاء ذلك فى إطار دعم واهتمام الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بتطوير المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري.

وهنأ الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، العاملين بالمركز على تقدمه 1500 مركزا فى الترتيب بين المراكز العالمية فى آخر تقييم تم نشره، كما هنأ المركز ممثلاً عن الوزارة وعن جمهورية مصر العربية أيضاً على حصوله على مقعد بمجلس المحافظين بالمجلس العالمي للمياه.

وتعد مشاركات المركز القومي لبحوث المياه فى المؤتمرات المحلية والأقليمية والدولية من الأسباب الرئيسية التى تدعم تقدم المركز فى الترتيب عالميا، ومن المتوقع أن يرتفع ترتيب المركز القومي لبحوث المياه خلال المشاركة فى مؤتمر أسبوع القاهرة الثانى للمياه المزمع عقده خلال شهر أكتوبر 2019 والذى يجرى الإعداد له على قدم وساق من اللجنة المنظمة بالوزارة.

والجدير بالذكر أن المركز القومي لبحوث المياه يضطلع بمجموعة من الموضوعات الفنية مثل تبطين القنوات المائية تحت الماء ومقاومة الحشائش وكفاءة استخدام مياه الري فى مصر والدول الأفريقية والتقنيات الحديثة التى سوف يتم تطبيقها فى ضوء الموضوعات البحثية. فضلا عن المقترحات والتوصيات التى تعدها وحدة الفكر المائي وتقديم مقترحات للاستفادة من الرواد والخبراء فى مجال المياه.​