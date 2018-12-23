"المجتمعات العمرانية": انتهاء تنفيذ 379 مشروعا خدميا بالإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 379 مشروعاً خدمياً، بالإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، وجارٍ تنفيذ 294 مشروعاً خدمياً آخر، بخلاف 103 مشروعات خدمية بمراحل الطرح المختلفة، كلها توفر خدمات على مستوى عال للمستفيدين بالإسكان الاجتماعي.

وأضاف بهجات في بيان له اليوم، أن المباني الخدمية بالإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، موزعة كالتالى: 127 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي والتجريبي وغيرها، و110 حضانات، و85 للخدمات الصحية (وحدات صحية – مراكز طبية – وغيرها)، و202 سوق تجارية، و83 للخدمات الرياضية (نوادٍ رياضية – ملاعب ثلاثية وخماسية)، و114 للخدمات الدينية مساجد وكنائس، و55 للخدمات العامة (مخابز – نقاط شرطة – نقاط إطفاء – وغيرها).

وأوضح مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 201 ألف وحدة سكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعي، بـ20 مدينة جديدة، وجارٍ تنفيذ 206 آلاف وحدة أخرى بالمشروع، بالإضافة إلى 111 ألف وحدة بمراحل الطرح، بالمدن الجديدة، هذا بخلاف ما تنفذه قطاعات أخرى بالوزارة فى المحافظات.

وأكد أنه لا يتم الاكتفاء ببناء الوحدات السكنية فقط، بمشروع الإسكان الاجتماعي، بل يتم أيضًا إنشاء جميع المباني الخدمية، من أجل توفير مجتمع سكني حضاري متكامل الخدمات، يليق بالمواطن المصري، ويلبي طموحاته، موضحًا أنه تم ويجرى تنفيذ وطرح 776 مشروعًا خدميًا بمناطق الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة.​