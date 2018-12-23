وزيرة البيئة تزور قنا لمتابعة منظومة المخلفات.. اليوم

القاهرة- مصراوي:

تقوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأحد في زيارة تفقدية لمحافظة قنا لمتابعة تطوير خطة عمل منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية، وعقد اجتماع موسع مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بحضور مسئولي جهاز تنظيم إدارة المخلفات وفريق عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.

وتبدأ الوزيرة، سلسلة حوار مجتمعى مع الجمعيات الأهلية والشباب حول منظومة المخلفات الصلبة تطلقها من الصعيد لتحفيزهم على المشاركة فى تقديم حلول للنهوض بالمنظومة ومن ثم تحسين مستوى النظافة العامة كثمار للتعاون الدائم بين الأجهزة التنفيذية بالدولة وفئات المجتمع، بالإضافة إلى افتتاح وحدة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة وزيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات بالصالحية.