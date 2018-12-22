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    وزير التعليم العالي: البرلمان يناقش تعديلات قانونية لإنشاء جامعات أهلية حكومية

    10:06 م السبت 22 ديسمبر 2018
    وزير التعليم العالي: البرلمان يناقش تعديلات قانونية لإنشاء جامعات أهلية حكومية

    الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

    كتب- محمد قاسم:

    أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن مجلس النواب يناقش تعديل 5 مواد في قانون تنظيم الجامعات بما يسمح للجامعات الحكومية إنشاء جامعات أهلية.

    وذكر الوزير خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت، أن تلك التعديلات تأتي لإتاحة الفرصة للجامعات الحكومية منفردة أو بالشراكة في إنشاء جامعات أهلية تدار بواسطة الجامعة، بهدف زيادة الاستثمار في نظام التعليم الجامعي.

    كان المجلس الأعلى للجامعات أعلن مواقفته على تعديل قانون تنظيم الجامعات بما يسمح للجامعات الحكومية أن تنشأ جامعات أهلية بمفردها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء جامعات أهلية جديدة.

    خالد عبدالغفار وزارة التعليم العالي مجلس النواب الجامعات الأهلية الجامعات المصرية

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