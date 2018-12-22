"النواب": سلطنة عمان لها دور مطلوب لحل الكثير من المواقف الشائكة والصراعات العربية

القاهرة- أ ش أ:

نبهت لجنة الشئون العربية في مجلس النواب برئاسة أحمد رسلان إلى أن الأوضاع العربية الراهنة والتحديات الجسام للأمة العربية تستوجب تبادل المشورة والرأى وتوحيد الرؤى إزاء قضايا الأمة المختلفة ومواجهة هذه التحديات.

وقال رسلان - خلال اجتماع اللجنة اليوم السبت، لمناقشة العلاقات المصرية العمانية - إن لسلطنة عمان دورا مطلوبا وبقوة من أجل الكثير من المواقف العربية الشائكة وايجاد حل للصراعات الدائرة فى مختلف ارجاء الوطن العربى بحكم صلات السلطنة بكافة الأطراف.

وأضاف: إن العلاقات الاقتصادية والاستثمارات بين مصر وعمان لا ترقى إلى مستوى الطموحات المأموله أو تترجم متانة العلاقات السياسية وتحتاج إلى مزيد من التحفيز والتشجيع .

ونوهت اللجنة بموقف سلطنة عمان إزاء ما تلقاه الجالية المصرية من رعاية واهتمام سواء على المستويين الشعبي أو الرسمي.

وأكدت اللجنة أن تنمية العلاقات الثنائية، وتعميق العلاقات البينية بين مصر والسلطنة هي أحد المحاور التى نالت قسطها الوافر انطلاقًا من حرص زعيمى البلدين على كل ما من شأنه أن يعزز هذه العلاقات، ويخدم مصلحة شعبى البلدين الشقيقين، حيث تتوفر الرغبة القوية فى تحقيق التنمية المستدامة، وبناء آفاق اقتصادية قوية لبلديهما، حيث أن التعاون الحقيقى بين البلدين هو سبيل لتعزيز هذه المكانة على الصعيد خاصة في مجالات التجارة والاستثمار وغيرها.​