رئيس "إسكان النواب": حل مشكلة المياه بالجيزة قبل صيف 2019

كتب- أسامة عبد الكريم:

أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، أنه جاري تنفيذ عدد من المشروعات القومية والخدمية في مجالات المياه بمحافظة الجيزة سيتم الانتهاء منها ودخولها الخدمة قبل صيف 2019 لحل مشكلة المياه بالمحافظة.

ووفقًا لبيان اليوم، أكد والي، أن هذه المشروعات تتم في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومتابعته المستمرة مع قيادات الوزارة والمسئولين بقطاعات المياه والصرف الصحي، لحل مشكلة المياه في ضوء التوسع العمراني غير المنظم الذي أدى إلى الأحمال الزائدة على شبكات المياه.

وأوضح رئيس إسكان البرلمان، أنه لمس جهود وزارة الإسكان على أرض الواقع من خلال متابعته للموقف التنفيذي لهذه المشروعات بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الذي يقوم بتنفيذها حالياً ببعض مناطق المحافظة لدخولها الخدمة تباعاً وهى ( مشروع توسعات محطة جزيرة الدهب، بإجمالي طاقة تصميمية 160 ألف م3/يوم "مرحلة أولى 80 ألف م3/يوم – مرحلة ثانية 80 ألف م3/يوم "، وكذلك مشروع تغيير 6 طلمبات برفع 110 م بدلاً من 75 م، بتوسعات محطة مياه إمبابة لزيادة الطاقة الإنتاجية بكمية 40 ألف م3/يوم، ومشروع محطة الحوامدية، بطاقة تصميمية 70 ألف م3/يوم، ومشروع محطة توسعات مياه أطفيح، بطاقة تصميمية 60ألف م3/يوم، ومشروع محطة القيراطين (أوسيم)، بطاقة تصميمية 60 ألف م3/يوم، ومشروع محطة منشأة القناطر، مرحلة أولى بطاقة تصميمية 40 ألف م3/يوم.

وأضاف والي، أنه بعد دخول هذه المناطق الخدمة خلال الفترة القادمة ستتحسن في عدد من المناطق الأخرى بالمحافظة والتي يطلق عليها المناطق الساخنة مثل برك الخيام والعسيلي، وناهيا، وأرض البحر - ترعة الإخلاص بحي العمرانية، وصفط اللبن.