أكثر الكلمات إنتشاراً

مارتن لاسارتي تطوير الأهرامات محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

محافظ القاهرة: القيادة السياسية تتواصل دائمًا مع الشباب

03:34 م الجمعة 21 ديسمبر 2018
محافظ القاهرة: القيادة السياسية تتواصل دائمًا مع الشباب

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

كتب- إسلام ضيف:

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن القيادة المصرية تعمل دائمًا من أجل الشباب.

جاء ذلك على هامش افتتاح شارع (306) التابع لصندوق تحيا مصر بمنطقة ألماظة، اليوم الجمعة.

وأضاف "عبدالعال" في تصريحات للصحفيين، أن القيادة السياسية في مصر في تواصل دائم مع الشباب، مؤكدًا حرصها على خلق فرص عمل بشكلٍ متواصل.

وأكد محافظ القاهرة، أن افتتاح شارع (306) هو ثمرة أفكار الشباب، متابعًا:"دايما بنقول إن الشباب هما المستقبل ويجب مشاركتهم في كافة الأعمال".

خالد عبد العال محافظ القاهرة القيادة السياسية صندوق تحيا مصر افتتاح شارع 306 فرص عمل

الخبر التالى:

12 طفلًا يصلون إلى القاهرة بعد فقد أسرهم بليبيا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان