محافظ القاهرة: القيادة السياسية تتواصل دائمًا مع الشباب

كتب- إسلام ضيف:

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن القيادة المصرية تعمل دائمًا من أجل الشباب.

جاء ذلك على هامش افتتاح شارع (306) التابع لصندوق تحيا مصر بمنطقة ألماظة، اليوم الجمعة.

وأضاف "عبدالعال" في تصريحات للصحفيين، أن القيادة السياسية في مصر في تواصل دائم مع الشباب، مؤكدًا حرصها على خلق فرص عمل بشكلٍ متواصل.

وأكد محافظ القاهرة، أن افتتاح شارع (306) هو ثمرة أفكار الشباب، متابعًا:"دايما بنقول إن الشباب هما المستقبل ويجب مشاركتهم في كافة الأعمال".

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