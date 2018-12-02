وزير التموين: تعديلات منظومة الدعم هدفها إيصاله لمستحقيه

كتبت- عايدة رضوان:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ما يتم من تعديلات في منظومة الدعم تهدف فقط لأن يصل الدعم لمستحقيه الحقيقيين ولا يتم إهداره.

وأوضح المصيلحي، في بيان له اليوم الأحد، أن وزارة التموين دعت المواطنين وأمهلتهم عدة أشهر لتصحيح بياناتهم على أن يتم استبعاد غير المستحقين أو المتوفين، وقد تم الانتهاء من قاعدة البيانات الجديدة بالتعاون بين الوزارة، ومصلحة الأحوال المدنية وهيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف وزير التموين، أن الفرصة متاحة أمام المواطنين، عبر مكاتب التموين المختلفة لتقديم التظلمات على قرارات حذفهم ببيانات كاملة وصحيحة حتى يتم إعادة النظر فيها من جانب الوزارة وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الأحوال المدنية، وفي حالة التصحيح سوف يقوم المواطن بصرف مستحقاته في نفس الشهر دون تأخير.