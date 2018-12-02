الخطيب يصل القاهرة بعد إجراء جراحة خطيرة في ألمانيا- صور

كتب- طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عائدًا من ألمانيا بعد رحلة علاج استغرقت ما يقارب من أسبوعين، أجرى خلالها عملة جراحية خطيرة.

كان في استقبال "الخطيب" بمطار القاهرة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والعامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وخالد الدرندلي أمين الصندوق، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وصل "بيبو"، على الطائرة التركية رقم 694 القادمة من إسطنبول، وأنهت سلطات المطار إجراءات وصوله من استراحة كبار الزوار.

ووجه الخطيب، الشكر للدكتور أشرف صبحي علي استقباله بالمطار، والاطمئنان على صحته، كما وجه الشكر لكل الجماهير المصرية التي دعت له خلال فترة إجراءه للجراحة الخطيرة.

ومن المقرر أن يشهد مقر الجزيرة، ظهور الخطيب ظهر الاثنين للوقوف على اللمسات النهائية للجهاز الفني، وتدعيمات الكرة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الإخفاقات التي شاهدها فريق الكرة في الفترة الأخيرة بعد الخروج من البطولة العربية، وخسارة بعض مباريات الدوري وعدم تحقيق أول مطالب الخطيب وضياع اللقب الإفريقي.