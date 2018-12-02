"عبد العال": العلاقات بين مصر وفرنسا تاريخية وتشهد تطورًا كبيرًا

(مصراوي):

أكد رئيس مجلس النواب الدكتورعلي عبد العال، أن العلاقات بين مصر وفرنسا تاريخية، وتشهد تطورات إيجابية على المستويين البرلماني والسياسي، ويدلل على ذلك زيارات الوفود البرلمانية والسياسية بين البلدين، والتنسيق تجاه كافة القضايا محل الاهتمام المشترك في المحافل الإقليمية والدولية التي تجمع بينهما.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور علي عبد العال، رئيس لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية الفرنسية جان جاك بريدي والوفد المرافق له، بحضور المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والنائب أيمن أبو العلا رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية مع فرنسا.

وأشاد جان جاك بريدي بالإصلاحات الاقتصادية الشجاعة التي تتبناها مصر والكثير من المشروعات التنموية الكبيرة التي تقوم بها الدولة، مشيراً إلى أنه خلال زيارته لمصر لحضور معرض الدفاع والأسلحة (إيديكس 2018 ) كان لديه حرص على هذا اللقاء، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

وتطرق رئيس لجنة الدفاع الفرنسية إلى المظاهرات الجارية في فرنسا، حيث أشار إلى أنها كانت في البداية مظاهرات للتعبير عن الرأي، لكنها تطورت إلى أعمال تخريبية، مضيفاً أنه رغم حرص بلاده على الاستماع إلى كافة الآراء وشكوى المواطنين، إلا أن هذا لن يمنعها من المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية التي تراها ضرورية لعودة ريادة فرنسا على المستويين الأوروبي والعالمي.

وأشار الدكتور عبد العال إلى الدور الذي تقوم به مصر للدفاع عن أمن أوروبا، سواء من خلال تحجيم الهجرة غير المشروعة أو مواجهة الإرهاب، وهو الأمر الذي أشاد به رئيس لجنة الدفاع الفرنسية، مؤكدا أن فرنسا ومصر بينهما شراكة استراتيجية في العديد من المجالات، على نحو يفرض التنسيق والتشاور المستمر بينهما تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمات القائمة في كل من ليبيا وسوريا إضافة إلى القضية الفلسطينية.