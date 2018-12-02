جامعة الأزهر تشارك في مؤتمر دولي حول ضمان جودة التعليم بأفريقيا

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة سوف تشارك في مؤتمر يعقده الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما في مجال التعليم العالي تحت عنوان "توحيد ضمان الجودة في التعليم العالي بأفريقيا : دراسة الخطط وبحث أفاق التعاون" والذي ينعقد بالعاصمة السنغالية (داكار) في الفترة من 3 إلى 4 من الشهر الجاري.

وذكر بيان صادر عن الجامعة، اليوم الأحد، أن مشاركة الجامعة في المؤتمر تأتي في إطار مشروع تنسیق وضمان الجودة في مؤسسات التعلیم العالي بقارة أفريقيا" HAQAA والذي يموله الاتحادين في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما، للإسهام في عملية التآلف بين برامج التعليم العالي، وتعزيز التبادل الأكاديمي في هذا المجال بأفريقيا عن طريق تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم.

وأوضح البيان أن مبادرة توحيد ضمان الجودة في التعليم العالي بأفريقيا هدفها تطوير النظام القومي لضمان الجودة وتطوير الممارسات والثقافات في مؤسسات لتوفير لغة مشتركة يتم عن طريقها تقييم الجودة في المؤسسات التعليمية بما يعزز آليات برامج ضمان الجودة في الجامعات الإفريقية.. لافتا إلى أن المؤتمر يأتي للاحتفال بانتهاء المرحلة الأولى لمبادرة توحيد ضمان جودة التعليم العالي والاعتماد بقارة أفریقیا" HAQAA .

ولفت إلى أن التعاون الأوروبي الأفريقي في هذا المجال يأتي من منطلق إنشاء الهياكل والأنظمة المتوافقة والتي من شأنها تسهيل التنقل الأكاديمي وتعزيز إمكانية المقارنة بين الكفاءات.. مشيرا إلى أن من يقوم بتنفيذ مبادرة تنسيق ضمان الجودة والاعتماد بالتعليم العالي في أفريقيا اتحاد يتألف من كل من جامعة برشلونة منسقآ ورابطة الجامعات الأفريقية (AAU) وخدمة التبادل الأكاديمي الألمانية (DAAD) واتحاد الجامعات الأوروبية (EUA) والشبكة الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي(ENQA).

وأكد أنه أيضا تم الإعلان عن مسابقة التقویم المؤسسي لتحسین الجودة باستخدام آلیة تصنیف الجودة الأفریقیة وكجزء من المبادرة HAQAA والتي استمرت على مدار ثلاث سنوات بتمويل من الاتحاد الأوروبي في سياق الشراكة بينه وبين أفريقيا، وتم إجراء نحو خمسة عشر تقييما مؤسسيا في عام 2017 ..لافتا إلى أنه تم اختيار الـ 15 مؤسسة اللاتي تم تقييمهم من مختلف المناطق الأفريقية (من 3 دول من كل إقليم) واختيرت جامعة الأزهر ضمن الجامعات التي مثلت إقليم الشمال.

من جانبها، أكدت الدكتورة أماني الشريف عميد كلية الصيدلة بنات ومنسق اتحاد الجامعات الأفريقية، أن هناك تعاونا مشتركا بين جامعة الأزهر واتحاد الجامعات الأفريقية، حيث شارك الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة ممثلا لجامعة الأزهر في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأفريقية بأكرا-غانا، حيث أعلن رئيس الاتحاد تمثيل شمال أفريقيا و دخول اللغة العربية لأول مرة بمجلس إدارة الاتحاد.

وأشارت إلى أن جامعة الأزهر قدمت عددا من المقترحات وتم الموافقة عليها، تتمثل في إقامة أوليمبياد لطلاب الجامعات الأفريقية الأعضاء بالاتحاد واستضافة المؤتمر الدولي للاتحاد بمصر والذي يعقد كل عامين بحضور حوالي 1500 شخصية من رؤساء مؤسسات التعليم العالي وصناع القرار بمجال التعليم من قارتي أفريقيا وأوروبا.