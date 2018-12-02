محافظة الجيزة توقع اتفاقية توأمة مع "فلوريدا" الأوروجوانية

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كتب-إسلام ضيف:

وقع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكارلوس إنثيسو محافظ فلوريدا بجمهورية أوروجواي الشرقية، اتفاقية توأمة وتعاون بين المحافظتين لتوطيد أواصر الصداقة والتعاون وتنمية وتطوير وتعزيز العلاقات بين الدولتين.

ونقلت محافظة الجيزة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة- في بيان- أن الاتفاقية تمت من أجل تعميق أوجه التعاون بين مصر وأورجواي في شتى المجالات، وتأتي للتعاون الفني في مجالات الانتاج والتجارة والزراعة وإعادة التشجير والتعليم والثقافة والصحة والسياحة والرياضة.

وأكد المحافظ على الاستفاده من الخبرات الأوروجوانية في مجالات الطاقة الشمسية وإدارة المخلفات ودعم التعاون الاقتصادي، واطلع المحافظ على عدد من المشروعات الهادفة التي تتم في محافظة فلوريدا وتساهم في الاستفادة من المخلفات، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق نموذج مصغر من تلك المشروعات كتجربة فى مناطق محددة لدراسة مدى امكانية تنفيذها في أكثر من منطقة.

ومنح المحافظ درع محافظة الجيزة إلى محافظ فلوريدا، بحضور انريكى ريبيرو سفير دولة أوروجواى وممثلين بمجالات المجازر والألبان والاغنام والماشية بدولة أوروجواى.

وأشار راشد إلى أنه تم تنظيم جولة سياحية للوفد بعدد من المناطق السياحية والأثرية للاطلاع على حضارة مصر الفرعونية، وفي إطار سعي محافظة فلوريدا إلى دعم الملف السياحي بمصر وتنظيم رحلات سياحية لمواطني أوروجواى للمزارات السياحية بمصر.

وأكد سفير أوروجواى أنه منذ زيارة رئيس دولة أوروجواى الى مصر ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك توجهًا من البلدين لتعميق العلاقات الاقتصادية.

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