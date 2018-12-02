ننشر توصيات المائدة المستديرة للمجلس الأعلى للإعلام واليونيسيف

كتب- مصطفى علي:

أوصى المجتمعون في المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الأعلى للإعلام بالتعاون مع اليونيسيف بمشاركة المؤسسات الإعلامية، اليوم الأحد، بوضع أكواد خاصة بالبرامج الموجهة للطفل في إطار التعاون المشترك ما بين المجلس واليونيسيف وتفعيل المدونة من خلال القواعد المنظمة للعمل في إطار كل مؤسسة.

وتضمنت التوصيات تقييم كل العاملين من خلال مؤسساتها وكذلك إثابة المتميزين منهم، وتأكيد أهمية واستدامة التدريب للعاملين في برامج الأطفال من خلال مؤسساتهم لرفع مستوى الأداء والحرفية.

وأكد المجتمعون العمل على إنشاء وحدة متخصصة للأبحاث وتدريب الإعلاميين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في برامج الأطفال وفقا للمعايير العالمية ضرورة الاستناد للابحاث العلمية والخبراء في مجال الطفولة والتنشئة لتطوير برامج الأسرة والطفل.

كما تضمنت تخصيص المؤسسات الإعلامية نسبة من الأوقات المتميزة وتخصيص صفحات أو مساحات لعرض برامج الأطفال، والحرص على تقديم نماذج إيجابية للعلاقة ما بين الطفل والأب والأسرة والمجتمع.