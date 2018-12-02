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    وزير التنمية المحلية: لا تهاون مع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية

    11:39 ص الأحد 02 ديسمبر 2018
    وزير التنمية المحلية: لا تهاون مع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية

    اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية

    كتب - محمد نصار:

    قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه لا تهاون مع أي مخالفات أو محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية الأراضي المستردة بأقصى سرعة ممكنة.

    وتلقت وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، تقريرًا من بعض المحافظات بشأن متابعة الحملات الموسعة لإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة 23 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال 6 أيام.

    وأوضح التقرير أنه تمت إزالة 23 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمحافظات من على مساحات بلغت 1516 فدانًا خلال ستة أيام، وذلك في إطار حملة حماية الأراضي الزراعة وإزالة التعديات البسيطة المتمثلة في الأسوار والمخازن وملاعب كرة القدم والتشوينات على مستوى محافظات الجمهورية.

    وأكد وزير التنمية المحلية -في تصريح- تكثيف الحملات لرصد أي تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بشكل فوري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم التهاون مع أي مخالف.

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