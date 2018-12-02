انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لـ"آثار القاهرة" بحضور وزير الآثار.. اليوم

كتب- محمد قاسم:

تنطلق اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي السادس لكلية الآثار بجامعة القاهرة، الذى تنظمه بعنوان " الآثار والتراث.. الأصالة والمخاطر والتحديات"، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة حيث تستمر فعالياته علي مدار ثلاثة أيام بالكلية.

وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بأن أعمال المؤتمر تأتى ضمن استراتيجية الجامعة فى مجال البحث العلمى، ومن بينها تفعيل خطة الدراسات العليا والبحث العلمى لتستهدف ربط البحوث العلمية فى الجامعة بالتنمية وحل المشكلات المجتمعية، وربطها بالقضايا التي تعتمد على تحليل الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري بالوطن، مضيفأ أن التراث والآثار على أولويات اجندة الجامعة، بوصفهما ركن من اركان الهوية المصرية والروح المتجسدة في التاريخ المصري تعبيرا عن الشخصية المصرية.

وأشار الدكتور جمعة عبد المقصود عميد الكلية، إلى أن أعمال الموتمر تتناول على مدار الثلاثة أيام، عدداً من المحاور من أبرزها، القيم التاريخية للمواقع الأثرية والتراثية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الإسلامى، والآثار والفنون والحضارة منذ أقدم العصور وحتى العصر الإسلامي.

كما يناقش المؤتمر، مواقع المحميات الطبيعية وسبل حمايتها ودورها فى التنشيط السياحي، والتغيرات البيئية وتأثيرها على التراث العمرانى، والمخاطر والمهددات للمواقع الأثرية ومقتنيات المتاحف، والاتجاهات الحديثة فى إدارة التراث العمرانى، والتنقيب والإتجار غيرالمشروع وطرق مكافحته، نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في مجال الآثار، وتطبيقات النانو في مجال ترميم وصيانة الآثار.