زاهي حواس يحكي أسرار الفراعنة بمعهد الجيزة للهندسة والتكنولوجيا.. الإثنين

كتب يوسف عفيفي:

ينظم معهد الجيزة العالي للهندسة بالتعاون مع مركز زاهي حواس للمصريات محاضرة لعالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، غدًا الإثنين.



ويتناول حواس خلال الندوة، أسرار الفراعنة وبناء الأهرامات وأسرار أبوالهول ووداي الملوك والمومياوات الملكية؛ وعن الحفائر التي يقوم بها في الأقصر؛ وعن قصة نجاحه وزيارة المشاهير لمصر.

كما سيقوم حواس بزيارة جميع جامعات مصر للقاء الشباب، حيث يحرص على تعريف الشباب والأطفال بالحضارة الفرعونية وكيف صنعوا هذه الحضارة العظيمة وكيف حكموا الدنيا بالعدل.