الصحة: 17 مصابًا في حادثي سير بأسيوط والشرقية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، إصابة 17 مواطنًا في حادثي انقلاب "ميكروباصين" في محافظاتي أسيوط والشرقية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، في بيان اليوم، أن الحادث الأول نتج عن انقلاب سيارة "ميكروباص" بالطريق الزراعي "أسيوط - سوهاج"، ما أسفر عن إصابة 6 مواطنين، تم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط، بمشاركة 4 سيارات إسعاف مجهزة.

وأضاف "مجاهد" أن الحادث الثاني نتج عن انقلاب سيارة "ميكروباص" طريق ههيا الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 11 مواطنًا تم نقلهم إلى مستشفيي ههيا المركزي والأحرار بالزقازيق، بمشاركة 10 سيارات إسعاف مجهزة.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح قطعية وخدوش وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه مابعد الارتجاج، واشتباه كسور بالعمود الفقري، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.