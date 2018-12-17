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    جمال مبارك يشارك في عزاء الراحل إبراهيم سعدة

    06:36 م الإثنين 17 ديسمبر 2018
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    كتب- هاني رجب:

    بدأ منذ قليل، عزاء الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.

    وتوافد عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين السابقين، بينهم جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفريد الديب، والنائب محمد السويدي، والنائب طاهر أبو زيد وأمين عام مجلس النواب، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق وخبير السياحة أشرف شيحة.

    جمال مبارك إبراهيم سعدة مسجد عمر مكرم أحمد درويش طاهر أبو زيد محمد السويدي فريد الديب

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