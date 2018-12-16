مطار القاهرة يحصل على "الأيزو" في الإدارة العالمية الحديثة

كتب- طه عبيد:

نجحت شركة ميناء القاهرة الجوي، في اجتياز أعمال المراجعة التي قامت بها الشركة السويسرية العالمية SGS الجهة المانحة لشهادات المطابقة الدولية الأيزو، وحصلت علي شهادات المطابقة لنظام الإدارة المتكامل بعد استيفائها لمتطلبات نظام إدارة الجودة ISO 9001 ، ومتطلبات نظام إدارة البيئة ISO14001 2015، ومتطلبات نظام السلامة والصحة المهنية OHSAF18001-2007 .. صرح بذلك المهندس أحمد فوزي رئيس الشركة.​

وأضاف فوز: "مطار القاهرة هو أول مطار في الجمهورية، ينجح في مطابقته لمتطلبات نظم الإدارة الحديثة طبقا للمواصفات الدولية، وذلك في إطار استراتيجية التطوير التي تنتهجها وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بقيادة الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، وفي إطار سعي الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة الطيار أحمد جنينة إلى تطوير مستوى الخدمات المقدمة للراكب داخل المطارات".