"مستقبل وطن" يفتتح مقره الجديد بالدقهلية غدًا بحضور "رشاد والخولي"

كتب - أسامة عبدالكريم:

يفتتح حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، غدًا الأحد، مقر الحزب الجديد في محافظة الدقهلية، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، وحسام الخولي الأمين العام للحزب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم على مستوى المحافظات، ولفيف من قيادات وأعضاء وشباب ونواب الحزب بالمحافظة.

كما ينظم حزب مستقبل وطن، عقب افتتاح المقر الجديد بالمحافظة، مؤتمرًا، عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت شعار "كيف تبدأ مشروعك"، وذلك في الصالة المغطاة بإستاد المنصورة.

ومن المقرر، أن يشارك فى مؤتمر المشروعات، الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، والمهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، والدكتورة نيفين جامع الرئيس التتفيذى لجهاز المشروعات، والمهندس أحمد صبرى، أمين الشباب للحزب، ومحمد عمار، أمين العمل الجماهيرى للحزب، بالإضافة إلى حضور 20 عارضا من المحافظة.