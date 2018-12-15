وزير الآثار يكشف تفاصيل سرقة آثار من المتحف المصري بالتحرير

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور خالد العناني وزير الآثار، حقيقة ما أثير عن تصريحه بسرقة قطعة آثار من المتحف المصري وموجودة بالخارج، وأنه كما أثير لا يستطيع الإعلان عنها.

وقال الوزير، خلال كلمته للاعلان عن آخر كشف أثري خلال عام 2018 بسقارة إن ما أثير عن ذلك على لسانه غير صحيح تماما، وأن ما حدث أمام لجنة السياحة والآثار قال فيه إن الوزارة لا تتوانى عن استعادة القطع الأثرية الموجودة بالخارج.

وقال: ذكرت حينها أنه من ضمن هذه الآثار قطعة موجودة لدى أحد الأشخاص بالخارج وهذه القطعة مسروقة من المتحف المصري بالتحرير منذ 48 عاما، وحائزها يقول أنه لديه ما يثبت أنها حصل عليها بطريقة قانونية.

وتابع: أكدت حينها أننا رغم ذلك لن نتوقف عن المطالبة بهذه القطعة، ولم أذكر أبدا أنها مسروقة منذ فترة قريبة كما تردد.