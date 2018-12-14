ماذا حققت مبادرة "صوتك مسموع" بعد مرور 7 أسابيع؟

القاهرة - أ ش أ:

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقرير الأسبوع السابع عن سير عمل مبادرة "صوتك مسموع"؛ وذلك في إطار 5 محاور رئيسية وهى مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والإشغالات، والفساد والرشوة، والمخلفات بأنواعها المختلفة، والمقترحات والأفكار الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن محافظات البحيرة، وكفر الشيخ، ومطروح والجيزة، والدقهلية، وبورسعيد، والمنيا كانت من أكثر المحافظات استجابة في حل شكاوى المواطنين الذين تواصلوا مع المبادرة حتى يوم 12 ديسمبر الجاري، مؤكدا أن عدد الرسائل التي وردت للمبادرة منذ انطلاقها حتى الأسبوع السابع وصل إلى 17319 رسالة منها 3870 شكوى، حيث تم حل 89.4% من الشكاوى وجاري حل الباقي.

ومن جانبه طالب شعراوي العاملين بالمبادرة بالديوان العام للوزارة والفرق التنفيذية بالمحافظات بسرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين، وبذل كل الجهود لخدمة المواطن؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتفعيل كل آليات التواصل معهم، والاستماع إلى مشكلاتهم، وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في الاستجابة السريعة للشكاوى الواردة للمبادرة، والتعامل معها على أرض الواقع بالتنسيق المستمر مع فرق العمل التنفيذية بالمحافظات ورؤساء الوحدات المحلية، موضحا أن إجمالي عدد الرسائل التي تلقتها المبادرة في الأسبوع السابع -سواء من خلال الصفحة الرسمية على الفيس بوك، أو رقم الواتس آب، أو عبر الإيميل- بلغت 2420 رسالة منها 447 شكوى، كما تم حل 83.2% منها.

وأوضح أن أكثر الشكاوى خلال الأسبوع السابع كانت خاصة بالقمامة، والفساد، والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء والإشغالات، لافتا إلى أن التقرير تضمن الرسائل الواردة على البريد الإلكتروني للمبادرة، حيث تلقى 20 رسالة وتم الرد عليها، وكان منهم 7 شكاوى، وتم الرد على 5 شكاوى وجارى حل شكوتين .

وأكد شعرواي أن الخط الساخن للمبادرة تلقى 40 مكالمة تتضمن استفسارات للمواطنين وتم الرد عليها من العاملين بالوزارة، موجها بإسناد بعض مهام وحدة "صوتك مسموع" لفريق من ذوي الاحتياجات الخاصة للتواصل مع كل أطياف المجتمع، ونقل شكواهم من خلال عدة وسائط أهمها مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، وكذلك من خلال الاتصال المسموع الهاتفي؛ ويمكن تنوع الوسائط الإلكترونية المختصين من التواصل مع الحالات المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ ما يحقق أهداف الوحدة من حيث التواصل المجتمعي، والرد على شكاوى المواطنين، والاستفادة منهم في الوقت ذاته.

كما وجه الوحدة المشرفة على ذوى الاحتياجات الخاصة بوزارة التنمية المحلية بتلقي الشكاوى الخاصة، والتنسيق مع الوحدات الفرعية بالمحافظات؛ للتعرف على سبل مواجهة المشكلات التي يمرون بها، وتدبير الاعتمادات اللازمة للنهوض بملف تلك الفئة؛ وذلك ضمن جهود الوزارة والمحافظات المتصلة لإحياء عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة تمشيًا مع ما طرحه الرئيس في هذا الشأن.

وأكد الشعراوي على التواصل المؤسسي في هذا الملف المهم والحيوي مع المجلس القومى لشئون الإعاقة، وعقد اجتماعات دورية بين ممثلي الوزارة وممثلي المجلس، مشيدا بالمبادرات المتنوعة في المحافظات المختلفة، و باستضافة المحافظات لفاعليات ثقافية ومهرجانات لتلك الفئة، ومنها استضافة محافظ دمياط والبحر الأحمر لأوركسترا "النور والأمل" لذوي الإعاقة البصرية؛ مما يسهم في دعم قدرات هؤلاء الفتيات اللاتي يقدمن أفضل الموسيقى العالمية والشرقية، واللاتي كرمهن الرئيس مؤخرا.

وشدد على المسئولية المجتمعية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة بوصفهم يشكلون قدرة إنتاجية فاعلة لو أحسن الاستفادة من قدراتهم في المجالات المختلفة، مؤكدا أن وزارة التنمية المحلية تدرس حاليا توقيع بروتوكول مع المجلس القومي لشئون الإعاقة.

من ناحية أخرى وجه شعراوي مركز سقارة للتدريب -التابع لوزارة التنمية المحلية- بإعداد دورات تدريبية متخصصة لكيفية إدماج ذوى الاحتياجات الخاصة في عمل الوزارة والمحافظات، والاستفادة من خبراتهم المتنوعة، والالتزام بالنسب المقررة قانونا وهى 5% من القوى العاملة.

يذكر أن المبادرة -التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها-تتواصل مع المواطنين للرد على الشكاوى في إطار 5 محاور رئيسية، ويتم التواصل مع المواطنين من خلال عدد من قنوات الاتصال المختلفة وهى رقم "الواتس أب " 01150606783، والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك": بعنوان "صوتك مسموع" "www.facebook.com/sotakmasmwo "، ورقم الخط الساخن 15330 والذي يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.