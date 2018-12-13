رئيس "الزمالك" يغادر نقابة الصحفيين بعد لقاء عبدالمحسن سلامة

كتب- مصطفى علي:

غادر رئيس نادي الزمالك، نقابة الصحفيين، بعد زيارتها اليوم الخميس، للقاء النقيب عبدالمحسن سلامة، رغبة في حل أزمة اعتداء بعض أفراد أمن النادي على زملاء صحفيين من الأعضاء.

تأتي الزيارة بعدما وعد كلا الطرفين بتبادل الزيارات، على خلفية تدخل وزير الشباب والرياضة الذي استقبل رئيس نادي الزمالك ونقيب الصحفيين بمكتبه، الثلاثاء الماضي.

وطالب نقيب الصحفيين بالسماح للزملاء بدخول ناديهم باعتبارهم أعضاء عاملين مثلهم مثل باقي الأعضاء، لأن عضوياتهم سليمة ولا يجوز إبطالها إلا بحكم محكمة، وعدم تكرار الأزمات مثل إلغاء العضويات وعودتها مرة أخرى لأن ذلك أمرًا لا يليق بالزملاء ولا بنادي الزمالك.

وأشار "سلامة" إلى أنه في حال التوصل لاتفاق بشأن البندين الأوليين، سيتم حل كافة المشكلات القائمة وبحث الطلبات الأخرى الخاصة بالصحفيين، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع إدارة النادي وتبادل الزيارات.