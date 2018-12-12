الحفر يبدأ اليوم.. شركات تنفيذ مخطط ماسبيرو تبدأ أعمالها- صور

كتب- محمد نصار:

بدأت الشركات المنفذة لمشروع تطوير مثلث ماسبيرو، أمس الثلاثاء، في التواجد داخل المنطقة المطلة على شارع 26 يوليو، تمهيدًا لبدء عملية تنفيذ أعمال الحفر والإنشاءات للمنطقة ضمن مخطط التطوير الذي تمت الموافقة عليه بشكل نهائي.

واستهلت الشركات المنفذة أعمالها بوضع الكرفانات الخاصة بالمهندسين لبدء العمل في المشروع، وتم إسناد الأعمال المطلة على شارع 26 يوليو إلى 3 شركات هي (ريدكون - المقاولون العرب - حسن علام).

وقال المهندس محمد عبدالباسط، رئيس قسم المساحة بشركة ريدكون، إنهم بدأوا في إنزال المعدات الخاصة بالأعمال منذ أمس الثلاثاء، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا رفع المساحات وتحديد أماكن الحفر والذي سيبدأ مباشرة مساء اليوم أو في الساعات الأولى من صباح الغد على أقصى تقدير.

وأضاف عبدالباسط، لمصراوي، أن الشركة مسئولة عن تنفيذ أعمال إنشائية في مساحة قدرها 5000 متر مربع مطلة مباشرة على شارع 26 يوليو، موضحًا أن الجزء الخاص بشركتهم يتضمن إنشاء برج سكني عملاق ويبلغ ارتفاعه 20 طابقًا.

وأكد رئيس قسم المساحة بشركة ريدكون، أنه من المتوقع أن ينتهي تنفيذ الجزء الخاص بهم في غضون 12 شهرًا فقط، ليتم تسليم الموقع عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال الإنشاءات التي تتولاها الشركة.

كما تواجدت أيضًا بعض الكرفانات التابعة لشركتي (المقاولون العرب - حسن علام)، وتبدأ عملية تطوير منطقة مثلث ماسبيرو في الجزء المطل على شارع 26 يوليو، والذي يتضمن إنشاء عقارات سكنية للأهالي الراغبين في العودة للمنطقة بعد التطوير.

كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قال إنه تم الانتهاء من هدم المباني في مثلث ماسبيرو، وإنهم يعملون على الانتهاء من رفع جميع مخلفات المباني التي تم إزالتها من المنطقة وإخلائها بشكل تام.

وأوضح المحافظ أن الشركات المنفذة للمشروع ستبدأ العمل على أرض الواقع في المشروع مطلع يناير المقبل.