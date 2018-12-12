التدشين خلال 10 أيام.. تفاصيل اندماج تحالفي "الأمة" و "السياسي المصري"

كتب- محمد نصار:

يخوض تحالف الأمة الذي يقوده المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، مشاورات مكثفة مع التحالف السياسي المصري، بقيادة المهندس تيسير مطر، للسعي نحو اندماج التحالفين خلال الفترة المقبلة.

وأعلن المجلس الرئاسي للتحالف السياسي المصري، الذي يضم مجموعة من الأحزاب، اندماج التحالف مع تحالف الأمة، موضحًا أنه تمت الموافقة على تعديل لائحة التحالف السياسي بالمتغيرات الجديدة.

وقال اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، أحد أحزاب التحالف السياسي المصري، إن الاندماج لم يتم بشكل رسمي حتى الآن، لافتًا إلى أن ما تم نشره في عدد من المواقع بشأن إتمام الاندماج أمر غير صحيح.

وأضاف السيد، لمصراوي، أن ما يحدث الآن مجرد مشاورات ستنتهي إلى إعلان الاندماج في القريب العاجل على أقصى تقدير بعد أسبوع أو 10 أيام من الآن.

ولفت رئيس حزب الحركة الوطنية، إلى أن المفاوضات ليست بين التحالف السياسي المصري وبين حزب الغد، ولكنها مشاورات بين تحالفين كل منهما يضم مجموعة من الأحزاب السياسية.

وأوضح سمير عبدالعظيم، المستشار القانوني لحزب الغد، أن المشاورات التي تجري حاليًا تتم بين المهندس تيسير مطر وبين المهندس موسى مصطفى موسى، وعدد من قيادات التحالفين.

وأكد عبدالعظيم، لمصراوي، أنه يتم التباحث في الوقت الحالي حول تنظيم هيكل التحالف بين الأطراف المشاركة فيه، مضيفًا أن التحالف الجديد الذي سينتج عن هذا الاندماج بين التحالف السياسي المصري وتحالف الأمة سيحمل مسمى مختلف عنهما.

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