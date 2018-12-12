"اتفسحوا الجو جميل".. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

كتبت – سحر عزام:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك نشاطا للرياح وأمطارًا خفيفة اليوم على السواحل الشمالية، ويبدأ التحسن في الأحوال الجوية اعتبارا من الغد.

وأضاف "عبدالعال" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن الطقس غدا وحتى بدايات الأسبوع المقبل شتوي دافئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا وخلال الساعات المبكرة من الصباح، لافتًا إلى أن هذا المناخ مناسب للسفر والتنزه خلال عطلة إجازة نهاية الأسبوع.

وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية المسافرين على الطرق من الشبورة المائية خلال الصباح الباكر، ناصحا بضرورة تطبيق تعليمات المرور والإقلال من السرعة على الطرق السريعة خاصة القريبة من المسطحات المائية والزراعية.