قطع المياه عن 9 مناطق بـ"أبوالنمرس" الجمعة المقبلة

كتب- إسلام ضيف:

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال العمرة النصف سنوية بمحطة مياه أبوالنمرس المرشحة؛ ما سيضطرها إلى إيقاف العمل بالمحطة ولمدة 24 ساعة، تبدأ السادسة مساءً يوم الجمعة المقبل، وحتى الساعة الـ6 مساء يوم السبت؛ وذلك لرفع كفاءة العمل وتفادي حدوث أية أعطال.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أنه نتيجة للأعمال سيتم قطع المياه عن بعض المناطق، وهي: بني يوسف، زاوية أبومسلم، ترسا، عرب التل، الحرانية، الملاءة، الريغة، فرع كامل، شارع 6 أكتوبر، وعن وجود ضعف عام بخطوط المياه بباقي أنحاء مركز ومدينة أبوالنمرس، على أن يتم تسيير سيارات لنقل مياه الشرب النقية لتلك المناطق.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة، وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الانتهاء من الأعمال.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين، ومسئولي المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة، بضرورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما أنه تم تخصيص رقم طوارىء (125) لطلب سيارات مياه الشرب ولتلقي الشكاوى في هذا الشأن.

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