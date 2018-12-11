‎شعراوي: تفعيل "قيم وحياة" على الأطفال من سن الحضانة

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه اقترح على القائمين على مبادرة "قيم وحياة" أن يتم تنفيذها في المراحل الأولى: "التعليم في الصغر كالنقش علي الحجر ".

وأضاف شعراوي، خلال توقيع بروتوكول "قيم وحياة" أنه يسهل تعليم القيم للأطفال في أعمار الحضانة والتعليم الأساسي ولذلك لا بد من تنفيذ المبادرة عليهم أيضا.

وأوضح أنه سيتم عمل قصص كرتونية لهذة الفئة والعاب ورسومات لتصل إلى الأطفال سريعا.

وتابع: بناء الإنسان وتفعيل القيم الاخلاقية يساعد في حل الكثير من المشاكل ويعدل من السلوكيات الخاطئة .

وأكد الوزير، أنه سيعرض المشروع على المحافظين ليتم تنفيذه في المحافظات لأهميته في تعديل السلوكيات الخاطئة للشباب.​