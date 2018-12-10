"عبدالعال" محذرا الحكومة من تغيب الوزراء: لن أسمح بتكرار ذلك

كتب- أحمد علي:

وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب إنذرار شديدًا للحكومة؛ بسبب تغيب الوزراء عن حضور مناقشات القوانين المطروحة على جدول أعمال الجلسة العامة.

ووجه عبدالعال، في الجلسة العامة اليوم الاثنين، حديثه لوزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، قائلا: "لن أسمح بتكرار الأمر مرة أخرى ولن أسمح بتكرار غياب الوزراء".

وأضاف رئيس المجلس، أن موافقته على حضور ممثلين عن وزارة التنمية المحلية خلال مناقشات قانوني المحال العامة، يرجع لتواجد الوزير خارج القاهرة ولكن في المرة المقبلة لن يسمح بذلك.