الوفد: هاني أباظة مساعدًا لرئيس الحزب لشؤون البحث العلمي

كتب- محمد نصار:

أصدر المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا اليوم السبت، بتعيين اللواء محمد هاني أباظة مساعدًا لرئيس الحزب.

ونصّ القرار الذي حمل رقم 508 لسنة 2018، "تعيين محمد هاني دري أباظة مساعداً لرئيس حزب الوفد لشئون البحث العلمي"، فيما نصت مادته الثانية على إلغاء ما يخالفه من قرارات.