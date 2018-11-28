"الشباب والرياضة" تطلق حملة "شباب ضد التحرش".. الخميس

القاهرة- مصراوي:

تُطلق وزارة الشباب والرياضة، غدًا الخميس، حملة "شباب ضد التحرش"، بمركز شباب الجزيرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في حدث فني يشمل عرضًا مسرحيًا وموسيقيًا، وكذلك معرضًا للمبادرات المختصة في مناهضة التحرش.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن الحملة تأتي في إطار التعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني (GIZ)، بتكليف من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي نتج عنه وضع أول سياسة رسمية مصرية وعربية مناهضة للتحرش، تبنتها وزارة الشباب والرياضة.

من جانبها، قالت دينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة، إن السياسة تستهدف توفير بيئة آمنة من التحرش في ديوان الوزارة، وكافة المؤسسات التابعة لها من مراكز ومديريات الشباب، وتتضمن آليات الشكوى عن أي واقعة، واتخاذ إجراءات للتحقيق والتعامل معها.

ويلقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كلمة افتتاحية، بحضور ممثلين عن وزارات مصرية أخرى ومنظمات دولية، ويشمل الحدث معرضًا لمنظمات المجتمع المدني المعنية بملف مواجهة التحرش، وحفل غنائي للفنانة يسرا الهواري، وفريق مسار إجباري، وفريق "بهججة"، والفنانة شرين عبده.

ويتزامن الاحتفال مع الحملة الدولية لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة "16 يوم من النضال" بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر من كل عام.