​الزراعة: إزالة 4432 حالة تعد على الأراضي الزراعية اليوم

كتب - أحمد مسعد:

كشفت الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابعة لوزارة الزراعة، مساء اليوم الثلاثاء، عن إزالة 4432 حالة تعد على مساحة 273 فدانا و14 قيراطا و13 سهما في 27 محافظة، بالإضافة إلى مدينة النوبارية اليوم وذلك فى اليوم الثاني من الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضي، مضيفة أنه تعذر إزالة 7 تعديات في محافظة الفيوم، بسبب أنها مأهولة بالسكان.

وجاءت محافظات كفر الشيخ والبحيرة والنوبارية والدقهلية والمنيا في مقدمة المحافظات الأكثر إزالة للتعديات على الاراضي الزراعية بواقع 59 فدانا متعدى عليها في الدقهلية، و31 فدانا في البحيرة، و53 فدانا بالمنيا، و22 بمدينة النوبارية، و19 فدانا بكفر الشيخ، بينما جاءت محافظات شمال سيناء ومطروح القاهرة وبورسعيد وجنوب سيناء وأسوان والبحر الاحمر والوادي الجديد بدون أي إزالات.

وكانت وزارة الزراعة بدأت أمس الاثنين حملة كبيرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، وذلك لمدة 10 أيام على مستوى الجمهورية، وتشمل إزالة التعديات البسيطة المتمثلة في الأسوار والمخازن وملاعب كرة القدم والتشوينات.

وأكدت وزارة الزراعة أن الحملة سوف تشمل إزالة التعديات على 19 ألف فدان بإجمالي 33% من المساحة التي تم التعدي عليها منذ يناير 2011 حتى الآن والبالغة 56 ألف فدان.

وأضافت أنه تم تقسيم التعديات إلى 3 أقسام بسيطة ومتوسطة وجسيمة، أما المتوسطة هي المباني التي لم يدخلها مرافق والجسيمة التي دخلتها المرافق، مضيفا أن هناك تنسيق وتعاون مع كافة أجهزة الدولة خلال هذه الحملة.