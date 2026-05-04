قالت مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لـ"مصراوي" إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعتزم إطلاق منظومة خلال الربع القادم تتضمن آليات للتحقق من أن صاحب كل رقم هو المستخدم الفعلي له.

وأوضحت مها عبد الناصر، أن التحركات الجارية لحل أزمة خطوط المحمول غير المرتبطة بمستخدميها الحقيقيين.

وأضافت أن خطوط الهواتف المحمولة جميعها مسجلة، لكن ليس بالضرورة أن تكون بأسماء أصحابها الحقيقيين، أي أنها غير مرتبطة فعليا بالحائزين لها.

وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن تفاصيل آليات التحقق لم تعلن بعد، لكن من المتوقع أن تشمل وسائل مثل رموز التحقق "OTP" أو الرسائل النصية، بحيث يتم ربط كل خط بصاحبه الحقيقي من خلال نظام متكامل.

يأتي ذلك في ظل تزايد وقائع النصب والابتزاز عبر الهاتف المحمول، حيث برزت أزمة خطوط المحمول غير المرتبطة بمستخدميها الحقيقيين كأحد أبرز الثغرات التي يستغلها البعض في ارتكاب هذه الجرائم.

فعدم دقة بيانات مالكي الخطوط يسهل الإفلات من المساءلة ويمنح مرتكبي المخالفات غطاء للتحرك دون تتبع واضح، ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك نحو تشديد آليات التسجيل والتحقق لضمان ربط كل رقم بصاحبه الفعلي وتعزيز حماية المواطنين.

ربط كل خط بصاحبه الحقيقي من خلال عدة إجراءات

من جانبه، قال محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، إنه لا يوجد أي خط محمول غير مسجل، فجميع الخطوط في السوق المصري لديها بيانات كاملة لدى شركات المحمول الأربعة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن المشكلة لا تتعلق بعدم تسجيل الخطوط، بل بقيام بعض المواطنين بشراء الخطوط بأسمائهم ثم إعطائها لآخرين، ما يخلق فجوة بين المالك المسجل والمستخدم الفعلي.

وأشار إلى أن الجهاز يستهدف ربط كل خط بصاحبه الحقيقي من خلال عدة إجراءات.

وأشار إبراهيم إلى أن ربط الخط بالخدمات المختلفة يدفع المستخدم للاحتفاظ به، مثل المحافظ الإلكترونية ورسائل البنوك، إلى جانب الخدمات الحكومية مثل منصة مصر الرقمية، بما يسهم في تحسين قواعد البيانات وضمان استخدام كل شخص لخطه المسجل باسمه.

