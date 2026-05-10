عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع يانج شاوبين، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة "هواوي" العالمية، بحضور بنجامين هو، الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي مصر"، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاتصالات، وبناء القدرات الرقمية، والتكنولوجيات المتقدمة، والحوسبة السحابية.

وأكد وزير الاتصالات أن هناك تعاونًا قائمًا بين الوزارة وشركة "هواوي" في عدد من المجالات، في ضوء الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم مختلف القطاعات، مشيرًا إلى استمرار التعاون المشترك في مجال بناء القدرات الرقمية وتنمية المهارات التكنولوجية.

ومن جانبه، أكد يانج شاوبين اهتمام شركة "هواوي" بجذب أحدث التكنولوجيات إلى السوق المصري، معربًا عن تطلع الشركة إلى تعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك خلال الفترة المقبلة.

بحث تطوير الحلول الرقمية ودعم التحول للحوسبة السحابية

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون في تنفيذ مشروعات لتطوير الحلول الرقمية، إلى جانب دعم التحول نحو الحوسبة السحابية، بما يسهم في تسريع جهود التحول الرقمي.

كما تم استعراض أوجه التعاون بين الوزارة وشركة "هواوي" في مجال بناء القدرات الرقمية، من خلال البرامج التدريبية المقدمة بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، بهدف صقل المهارات الرقمية للشباب في مختلف التخصصات التكنولوجية.

حضر الاجتماع المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتور أحمد طنطاوي، المشرف على مركز الابتكار التطبيقي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والشركة.