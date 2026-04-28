اجتمعت لجنة النقل واللوجستيات بجمعية رجال أعمال إسكندرية، مع محطة تحيا مصر، برئاسة محمود خضير رئيس مجلس الإدارة، ومحمد حسن عبد القادر، رئيس لجنة النقل واللوجستيات، لمُناقشة إمكانيات محطة تحيا مصر والخدمات المقدمة لمساندة الصادرات والواردات مع تقليل زمن بقاء السفن مما ينعكس علي تكلفة وزمن وصول الحاويات لوجهتها النهائية.

واستعرض الحضور شكوى المتعاملين مع المحطة وتحديدًا المستوردين من المدة الزمنية اللازمة لنقل الحاويات لساحة الكشف والتي قد تصل إلى 4 أو 5 أيام و تُمثل تلك المدة عبئًا علي المستوردين وتكلفة إضافية وخاصة أن المُدة المماثلة في المحطات المنافسة هي يوم أو يومين.

من جانبهم، أوضح مسؤولو محطة تحيا مصر، أن المحطة تتبع إجراءات صارمة فيما يتعلق بعنصر الأمان، وبالتالي لا يُسمح نهائيًا بإجراء عمليات الكشف داخل ساحات الوارد، حيث يتم الكشف حصريًا في ساحات مخصصة لذلك.

في الوقت الحالي، يتم إجراء الكشف بناءً على طلب الجمارك لما يزيد عن 80% من إجمالي الحاويات الواردة، مما يشكّل ضغطًا كبيرًا على العمليات.

وحددت المحطة سقفًا يوميًا للكشف يبلغ 330 حاوية، إلا أن فترات الإجازات الرسمية تؤدي إلى تكدس الحاويات، وبالتالي تأخر عمليات النقل.

وتبيّن من مراجعة أعداد الحاويات التي يتم الكشف عليها فعليًا أنها لا تصل إلى الحد الأقصى البالغ 330 حاوية، وذلك نتيجة عدم التزام بعض العملاء بتأكيد مواعيد الكشف، في ظل غياب الآلية لدى شركة MTS لتعويض هذه الفجوة.

وفي إطار التعاون المستمر لمحطة تحيا مصر مع مُجتمع الأعمال، اتفقَت جمعية رجال أعمال إسكندرية ومحطة تحيا مصر على رفع الطاقة الاستيعابية للكشف إلى 350 حاوية يوميًا، بما يساهم في تقليل زمن نقل الحاويات إلى ساحات الكشف، وبالتالي خفض الوقت والتكلفة على المستوردين.