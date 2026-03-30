منها ناصف ونجيب وسميح ساويرس.. قائمة فوربس لمليارديرات العرب 2026

كشفت مجلة فوربس عن قائمتها للمليارديرات العرب لعام 2026، والتي شهدت ارتفاعا في إجمالي ثرواتهم رغم تراجع عددهم وللمرة الأولى في تاريخ القائمة تجاوزت ثرواتهم الإجمالية 138.7 مليار دولار.



وضمت القائمة هذا العام 37 مليارديرا من 7 دول، بثروة صافية إجمالية تبلغ 138.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 10.3 مليار دولار أو ما يعادل 8%، مقارنة بـ 128.4 مليار دولار في عام 2025.



ورغم انضمام 3 مليارديرات جدد إلى التصنيف، وهم إبراهيم المهيدب وعباس سجواني وعجلان بن عبد العزيز العجلان، إلى جانب عودة الملياردير المصري سميح ساويرس إلى القائمة، فإن العدد الإجمالي للمليارديرات العرب تراجع إلى 37 هذا العام، مقارنة بـ 39 في العام الماضي.



وتضم القائمة 6 مليارديرات من مصر بثروة إجمالية تبلغ 23.8 مليار دولار، يتصدرهم ناصف ساويرس بثروة قدرها 9.6 مليار دولار، بينما جاء نجيب ساويرس في المركز الخامس، بحسب موقع فوربس الشرق الأوسط.



ويقدم "مصراوي" في هذا التقرير أسماء وثروات المليارديرات العرب لعام 2026 كالتالي:



1- الوليد بن طلال آل سعود بإجمالي صافي الثروة: 19.9 مليار دولار.



2- حسين سجواني بإجمالي صافي الثروة: 15.3 مليار دولار.



3- سليمان الحبيب بإجمالي صافي الثروة: 10.2 مليار دولار.



4- ناصف ساويرس بإجمالي صافي الثروة: 9.6 مليار دولار.



5- نجيب ساويرس بإجمالي صافي الثروة: 5.6 مليار دولار.



6- حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بإجمالي صافي الثروة: 5.2 مليار دولار.



7- عبد الله الفطيم والعائلة بإجمالي صافي الثروة: 4.8 مليار دولار.



8- عبد الله بن أحمد الغرير والعائلة بإجمالي صافي الثروة: 4.5 مليار دولار.



9- محمد منصور والعائلة بإجمالي صافي الثروة: 4 مليارات دولار.



10- نجيب ميقاتي بإجمالي صافي الثروة: 3.8 مليار دولار.



11- طه ميقاتي بإجمالي صافي الثروة: 3.8 مليار دولار.



12- يسعد ربراب والعائلة بإجمالي صافي الثروة: 3.6 مليار دولار.



13- وليد محمد الزعبي بإجمالي صافي الثروة: 3.4 مليار دولار.



14- محمد العبار بإجمالي صافي الثروة: 3 مليارات دولار.



15- عبد الله بن سليمان الراجحي بإجمالي صافي الثروة: 2.6 مليار دولار.



16- عماد المهيدب بإجمالي صافي الثروة: 2.5 مليار دولار.



16 "مكرر"- حسين بن غاطي الجبوري بإجمالي صافي الثروة: 2.5 مليار دولار.



18- بهاء الحريري بإجمالي صافي الثروة: 2.3 مليار دولار.



18 "مكرر"- سليمان المهيدب الحريري بإجمالي صافي الثروة: 2.3 مليار دولار.



18 "مكرر"- عصام المهيدب بإجمالي صافي الثروة: 2.3 مليار دولار.



21- عبدالله بن صالح العثيم بإجمالي صافي الثروة: 2.2 مليار دولار.



22- إبراهيم المهيدب بإجمالي صافي الثروة: 2.1 مليار دولار.



23- عبدالله عامر النهدي بإجمالي صافي الثروة: 2 مليار دولار.



24- عباس سجواني بإجمالي صافي الثروة: 1.9 مليار دولار.



25- يوسف منصور بإجمالي صافي الثروة: 1.8 مليار دولار.



25 "مكرر"- فيصل بن قاسم آل ثاني بإجمالي صافي الثروة: 1.8 مليار دولار.



27- عثمان بنجلون والعائلة بإجمالي صافي الثروة: 1.7 مليار دولار.



28- عزيز أخنوش والعائلة بإجمالي صافي الثروة: 1.6 مليار دولار.



28 "مكرر"- محمد أبونيان بإجمالي صافي الثروة: 1.6 مليار دولار.

30- روبير معوض بإجمالي صافي الثروة: 1.5 مليار دولار.



31- ياسين منصور بإجمالي صافي الثروة: 1.4 مليار دولار.



31 "مكرر"- سميح ساويرس بإجمالي صافي الثروة: 1.4 مليار دولار.



31 "مكرر"- أيمن الحريري بإجمالي صافي الثروة: 1.4 مليار دولار.



31 "مكرر"- يوسف محمد جمجوم بإجمالي صافي الثروة: 1.4 مليار دولار.



35- أنس الصفريوي والعائلة بإجمالي صافي الثروة: 1.3 مليار دولار.



35 "مكرر"- عجلان بن عبد العزيز العجلان بإجمالي صافي الثروة: 1.3 مليار دولار.



37- فهد الحريري بإجمالي صافي الثروة: 1.1 مليار دولار.

