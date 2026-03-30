سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق.. ارتفاع الأسمنت

كتب : ميريت نادي

11:14 ص 30/03/2026

سعر الحديد والاسمنت

ارتفع سعر الأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين 30-3-2026، بينما انخفض سعر الحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36826.02 جنيه، بتراجع 1357.31 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38879.14 جنيه، بتراجع 991.23 جنيه.

حديد المصريين: 37500 جنيه.

حديد بشاي: 37950 جنيه.

حديد المراكبي: 37500 جنيه.

حديد العتال: 37500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4010.27 جنيه، بزيادة 25.09 جنيه.

سعر الحديد حديد عز حديد المصريين سعر الأسمنت

