سعر الذهب اليوم بمصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- ميريت نادي:

09:30 ص 30/03/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الاثنين 30-3-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.


لماذا تراجع سعر الذهب اليوم؟


تراجعت أسعار الذهب اليوم ببداية التعاملات الصباحية، مدفوعة بارتفاع الدولار وزيادة عوائد السندات، إلى جانب ضغوط ناتجة عن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، مما قلل من الإقبال عليه.


سعر الذهب اللحظي


انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4625 جنيهًا للجرام.
وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5950 جنيهًا للجرام.
وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6940 جنيهًا للجرام.
وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7930 جنيهًا للجرام.


سعر الجنيه الذهب


وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 55520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.


سعر سبيكة الذهب


سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79300 جنيه.
سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 246623 جنيهًا.
سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 396500 جنيه.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.


سعر الذهب عالميًا


وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.66% إلى نحو 4523 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

