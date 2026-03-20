مع زيادة الاعتماد على عدادات الغاز مسبقة الدفع في المنازل، يبحث كثير من المواطنين عن أسهل الطرق لشحن كارت العداد، خاصة خلال إجازة العيد لتجنب انقطاع الخدمة في أوقات الاستخدام المرتفعة.

وتعمل وزارة البترول من خلال شركاتها التابعة على التوسع في توصيل الغاز الطبيعي بالمحافظات، إلى جانب توفير وسائل متعددة وميسرة لشحن العدادات، سواء من خلال منافذ الشحن المنتشرة أو عبر التطبيقات الإلكترونية.

ويستعرض مصراوي أبرز الطرق المتاحة لشحن كارت عداد الغاز مسبق الدفع بسهولة، سواء من خلال منافذ فوري أو باستخدام الهاتف المحمول عبر تطبيق "بتروشحن".

الشحن من فروع شركات الغاز أو منافذ فوري خلال العيد

تتيح شركات الغاز إمكانية شحن كارت العداد من خلال فروع الشركة التابع لها العداد أو عبر منافذ "فوري" المنتشرة في مختلف المحافظات، وهي من أسهل الطرق التي يلجأ إليها المواطنون خلال إجازة العيد.

ولإتمام عملية الشحن، يجب أولاً إدخال كارت الشحن داخل العداد لتسجيل البيانات، ثم التوجه بالكارت إلى أقرب فرع لشركة الغاز أو أحد منافذ "فوري".

وفي حال استخدام ماكينة "فوري"، يتم البحث عن اسم شركة الغاز التابع لها العداد من خلال الكود المخصص أو عبر قائمة المرافق العامة، ثم اختيار قيمة الشحن المطلوبة ليتم إضافتها مباشرة إلى الكارت وإتمام العملية بنجاح.

شحن كارت الغاز عبر الهاتف المحمول باستخدام تطبيق بتروشحن

كما توفر شركات الغاز خدمة شحن كارت العداد إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول باستخدام تطبيق "بتروشحن"، وهو ما يسهل عملية الشحن دون الحاجة إلى مغادرة المنزل، خاصة خلال إجازات الأعياد.

وتبدأ الخطوة الأولى بالتأكد من أن الهاتف المحمول يدعم خاصية (NFC)، وهي التقنية المستخدمة لقراءة الكارت وإتمام عملية الشحن. بعد ذلك يتم تحميل تطبيق "بتروشحن" من متجر التطبيقات وإنشاء حساب جديد بإدخال البيانات المطلوبة.

عقب التسجيل، يتلقى المستخدم رسالة نصية تحتوي على كود التفعيل، ويمكن إعادة طلب الكود في حال تأخر وصوله.

وبعد تفعيل الحساب، يتم اختيار خدمة الشحن من داخل التطبيق، ثم وضع كارت الشحن أسفل الهاتف بحيث تلامس شريحته مستشعر الـ(NFC) حتى سماع صوت الصفارة أو الشعور باهتزاز الهاتف.

بعد ذلك يتم الضغط على خيار "اقرأ الكارت" لعرض بيانات الحساب، ثم اختيار قيمة الشحن مثل 20 أو 50 أو 100 جنيه، أو إدخال قيمة أخرى يدويًا بشرط أن تكون أعلى من قيمة القسط المستحق في حال وجود أقساط.

ثم يتم الضغط على خيار الدفع وإدخال بيانات البطاقة البنكية لتأكيد العملية، وبعد ذلك يعاد وضع الكارت مرة أخرى على مستشعر الـ(NFC) حتى تظهر رسالة تؤكد نجاح عملية الشحن أو عرض إيصال العملية على شاشة الهاتف.

وينصح بضرورة إبقاء الكارت ملاصقًا للهاتف طوال عملية الشحن وحتى ظهور رسالة التأكيد، وعدم سحبه قبل انتهاء جميع الخطوات، لضمان إتمام العملية بنجاح دون حدوث أي أخطاء.

