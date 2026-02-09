إعلان

انخفاض أسعار الدقيق والزيت والسكر والجبن اليوم بالأسواق

كتبت- ميريت نادي:

11:56 ص 09/02/2026

انخفضت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والسكر، والعدس، واللحوم، ، والجبن، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9-2-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والأرز، واللبن السائب، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.21 جنيه، بتراجع 61 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 64.51 جنيه، بتراجع 49 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.38 جنيه، بتراجع 4.46 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 93.05 جنيه، بتراجع 3.73 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 31.22 جنيه، بتراجع 6.96 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.26 جنيه، بتراجع 85 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 65.38 جنيه، بتراجع 2.08 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.51 جنيه، بتراجع 37 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 107.37 جنيه، بتراجع 7.77 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 405.98 جنيه، بتراجع 6.64 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.88 جنيه، بزيادة 2.81 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.31 جنيه، بزيادة 4.19 جنيه.

كيلو الفول السائب: 53 جنيهًا، بتراجع 1.5 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 126.77 جنيه، بتراجع 9.98 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 285.85 جنيه، بتراجع 2.22 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 34.52 جنيه، بزيادة 1.4 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 104.26 جنيه، بتراجع 7.42 جنيه.

تحرك من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة