مدير أمازون مصر: 4 ملايين وجبة منذ إطلاق الإفطار المتنقل.. و400 ألف في هذا العام

كتب : آية محمد

02:19 م 18/02/2026

عمر الصاحي المدير العام لشركة أمازون مصر

تصوير وفيديو- إسلام فاروق:

قال عمر الصاحي، المدير العام لشركة أمازون مصر، إن شهر رمضان يمثل فرصة للتجمع حول قيم المسؤولية والتكافل، مشيرًا إلى أن الشركة تحرص في هذه المناسبة على التوقف أمام المعنى الحقيقي للشهر والعمل على تحويل الأحلام إلى واقع ملموس.

وأضاف أن الدور الأساسي الذي تركز عليه الشركة يتمثل في الدعم الغذائي، حيث يساهم فريق العمل بوقته وجهده لتقديم الدعم وخدمة مجتمعنا.

وأوضح الصاحي أن تجهيز وتوزيع كراتين رمضان يتم منذ سنوات طويلة من خلال مبادرة الإفطار المتنقل، لافتًا إلى أنه تم توفير أكثر من 4 ملايين وجبة حتى الآن، على أن يتم تقديم 400 ألف وجبة خلال العام الجاري.

وكشف عن أن المطبخ المتنقل، الذي يُنفذ بالتعاون مع بنك الطعام المصري “تكية المحروسة”، سيقدم 11 ألف وجبة إضافية لدعم المجتمعات المستفيدة.

كما أشار إلى أن كراتين رمضان التي يتم إعدادها هذا العام تتضمن أكثر من 3 آلاف كيلوجرام من المواد الغذائية، تم التبرع بها لصالح مؤسسة تواصل، لدعم 480 أسرة محتاجة في منطقة إسطبل عنتر.

وأشار إلى أن الاستعدادات لشهر رمضان بدأت مع إطلاق عروض تصل إلى 50% في رمضان، مؤكدًا أن التركيز لا يقتصر على الأدوات المنزلية والمواد الغذائية فقط، بل يمتد أيضًا لتوفير ألعاب للأطفال لقضاء أوقات ممتعة خلال الشهر الكريم، وكل ما يحتاجه العملاء.

وأكد أن الشركة عقدت شراكات مع عدد من البنوك لتقديم خصومات للعملاء، إلى جانب إتاحة وسائل دفع متنوعة، في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن العملاء وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية رغم التحديات الاقتصادية.

عمر الصاحي مدير أمازون مصر الإفطار المتنقل

