إعلان

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب : مصراوي

12:54 م 09/01/2026

أسعار السمك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 9-1-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 58 و62 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأسماك اليوم المأكولات البحرية سوق العبور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

4 أبراج تتقن لغة المشاعر دون كلمات
علاقات

4 أبراج تتقن لغة المشاعر دون كلمات
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة

كيف أحافظ على الصلاة رغم الانشغال بالعمل؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

كيف أحافظ على الصلاة رغم الانشغال بالعمل؟.. أمين الفتوى يجيب
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم الجمعة
رياضة عربية وعالمية

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم الجمعة
ما الذي يحدث داخل يوتيوب؟ تحديثات تغير طريقة الوصول للفيديوهات
أخبار و تقارير

ما الذي يحدث داخل يوتيوب؟ تحديثات تغير طريقة الوصول للفيديوهات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان