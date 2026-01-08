إعلان

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

10:31 ص 08/01/2026

أسعار مواد البناء-أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 8-1-2026، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36122.8 جنيه، بزيادة 223.41 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37384.05 جنيه، بزيادة 68.54 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3941.3 جنيه، بتراجع 155.53 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار مواد البناء ارتفاع الحديد الأسمنت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
زووم

والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية
أخبار مصر

زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية
"ياسمينا وأشرف وآيتن" قائمة اعتذارات النجوم عن دراما رمضان 2026
زووم

"ياسمينا وأشرف وآيتن" قائمة اعتذارات النجوم عن دراما رمضان 2026
"دوري إنجليزي وكأس مصر".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

"دوري إنجليزي وكأس مصر".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
رئيسة فنزويلا: منفتحون على اتفاقيات الطاقة الدولية.. ونمتلك أكبر احتياطيات
شئون عربية و دولية

رئيسة فنزويلا: منفتحون على اتفاقيات الطاقة الدولية.. ونمتلك أكبر احتياطيات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رغم انخفاضه عالميا.. سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية